Дефицит Пенсионного фонда в первом квартале превысил 7 миллиардов

Поступления Пенсионного фонда от уплаты Единого социального взноса в январе-марте 2021 года составили 69,5 млрд грн, что на 3,3 млрд грн меньше плана.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины, передает БизнесЦензор.

В том числе в марте поступило 23,3 млрд грн ЕСВ при запланированных поступлениях на уровне 24 млрд грн.

В целом собственные поступления Пенсионного фонда в первом квартале 2021 года составили 74,8 млрд грн, а трансферты из государственного бюджета – 41,8 млрд грн. В итоге общие доходы ПФУ составили 116,6 млрд грн, что на 10 млрд грн больше, чем в январе-марте 2020 года.

В то же время расходы Пенсионного фонда за первых три месяца текущего года составили 124,1 млрд грн, что меньше совокупных поступлений ПФУ на 7,5 млрд грн.

По данным Госказначейства, для финансирования расходов ПФУ увеличил задолженность перед Казнайчейством с начала года на 6,61 млрд грн – в итоге на 1 апреля она достигла 68,69 млрд грн.

Как сообщалось, поступления Пенсионного фонда от Единого социального взноса в 2020 году составили 254,5 млрд грн, что на 19,7 млрд грн меньше плана.

В том числе в декабре прошлого года поступления от ЕСВ составили 28,1 млрд грн, сократив отставание от плана до 0,3 млрд грн.

Крупнейшие потери поступлений пришлись на введение локдауна весной – в апреле Пенсионный фонд недосчитался 3,7 млрд грн поступлений, в мае – 3,4 млрд грн.

В последующие месяцы разрыв сокращался до ноября, когда был введен "карантин выходного дня".