"Сумыоблэнерго" сократило чистую прибыль на 22%

Оператор системы распределения электроэнергии АО "Сумыоблэнерго", 25% акций которого принадлежат Фонду госимущества Украины, завершило 2020 год, по предварительным данным, с чистой прибылью в размере 55,85 млн грн, что на 21,9% меньше, чем в 2019 году.

Согласно опубликованной в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины повестке общего собрания акционеров "Сумыоблэнерго", намеченного на 16 апреля, нераспределенная прибыль компании к 1 января 2021 года составляла 842,62 млн грн, что почти на 60 млн грн больше, чем за 2019 год – 783,65 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

На собрании акционеры планируют, в частности, утвердить годовую финансовую отчетность АО, сохранить действующее руководство (глава правления с 2010 года Игорь Дырбавка), а также назначить субъекта аудиторской деятельности ООО "Рассел Бедфорд Эрсиджи" для проведения аудита финотчетности "Сумыоблэнерго" за 2020 год.

По предложению ФГИ как акционера компании, повестка дня собрания акционеров дополнена двумя проектами решений по распределению ее прибыли. Одним из них предложено направить на дивиденды 50% прибыли, что составляет 27,9 млн грн, другим – принять решение в соответствии с постановлением правительства о базовом нормативе отчисления на дивиденды доли чистой прибыли предприятий с корпоративными правами государства по результатам деятельности в 2020 году. При этом размер не уточняется, само постановление (принимается ежегодно) еще отсутствует.

Его проект в феврале был размещен для обсуждения на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и предусматривал отчисление на дивиденды предприятий госсектора половины чистой прибыли, за исключением ряда предприятий, которым устанавливается индивидуальный процент. В частности, ЧАО "Укргидроэнерго" и "Ощадбанк" – 30%, Приватбанк – 75%, "Нафтогаз" – 95%.

Кроме того, в повестке дня собрания акционеров "Сумыоблэнерго" сохранился и предварительно заявленный проект решения о направлении на дивиденды 17,7 млн грн (около 32% чистой прибыли).

Согласно протоколу собрания акционеров, проведенного в 2020 году, решение о направлении дивидендов за 2019 год на собрании принять не удалось.

Согласно открытым источникам, тремя остальными крупными пакетами акций "Сумыоблэнерго" в общей сложности 68,3% акций владеют зарегистрированные на Кипре компании.