Украина и Турция расширили авиасообщение до 112 частот в неделю

Украина и Турция расширили авиасообщение между странами и добавили 112 частот в неделю, которые могут использовать авиакомпании обеих стран.

Об этом сообщил Директорат гражданской авиации Турции.

Либерализацию провели путем обмена письмами между регуляторами обеих стран, передает avianews.com.

Новые договоренности позволяют авиакомпаниям открыть регулярные рейсы из города Газипаша в провинции Анталья в Киев, Днепр, Одессу, Харьков, Львов, Херсон, Николаев, Винницу, Черновцы, Ивано-Франковск и Запорожье.

Частота полетов из Киева в Газипашу может составлять до 14 рейсов в неделю для каждой из сторон, из региональных аэропортов Украины - по 7 рейсов в неделю.

Также в соглашение формально внесены Донецк, Симферополь и Севастополь, однако фактические полеты туда не могут выполняться.

В рамках нынешней либерализации Украина и Турция также договорились увеличить квоту на маршруте Киев-Бодрум в два раза - с семи до 14 рейсов в неделю.

Новыми возможностями уже воспользовались авиакомпании МАУ и SkyUp. Первая получила права на полеты на линии Киев-Газипаша с частотой четыре раза в неделю и расширила право на полеты из Киева в Бодрум с трех до семи рейсов в неделю. SkyUp получил разрешение на полеты из Киева в Бодрум с частотой до трех раз в неделю.

С учетом всех изменений авиакомпании могут выполнять регулярные полеты между следующими парами городов

в Украине:

Киев

Днепр

Одесса

Харьков

Львов

Херсон

Николаев

Винница

Черновцы

Ивано-Франковск

Запорожье

Донецк - аэропорт разрушен в ходе боевых действий в 2014-2015 годах

Севастополь - аэропорт закрыт Украиной для авиасообщения

Симферополь - аэропорт закрыт Украиной для авиасообщения

в Турции: