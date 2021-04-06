Ипотечных кредитов под 7% за месяц выдано только на 43 миллиона

За первый месяц действия госпрограммы "Доступная ипотека 7%" уполномоченные банки подписали 59 договоров на 43,36 млн грн.

По данным Фонда развития предпринимательства, с 1 марта банки получили 212 заявок на 199,14 млн грн на участие в этой программе, передает Финансовый клуб..

По состоянию на 2 апреля банки согласовали 28% заявок, 6% (12 заявок) - отклонили, относительно остальных - идет процесс обработки.

В частности, заявки получили 7 банков - "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", банк "Альянс", банк "Глобус", "ОТП Банк", "Кредобанк".

Больше всего заявок удовлетворил банк "Глобус" - 22 кредита на 17,2 млн грн, "Приватбанк" - 17 кредитов на 10,2 млн грн, "Укргазбанк" - 7 заявок на 6,8 млн грн, "Кредобанк" - 9 заявок на 6,5 млн грн.

При этом больше всего заявок поступает на вторичный рынок недвижимости - 76,2%, на первичный - 23,8%.

Банки удовлетворяют заявки преимущественно на вторичном рынке недвижимости - 61%. В то же время на первичном рынке удовлетворили 38,9% заявок.

В региональном разрезе больше всего кредитов получают в Киевской области и Киеве - 15 кредитов на 12 млн грн и 11 кредитов на 11 млн грн соответственно. Замыкает топ-3 Харьковская область - 8 кредитов на 4,3 млн грн.

В январе правительство одобрило старт ипотечной программы в пределах 7%, разработанной Минфином по инициативе президента Владимира Зеленского.

1 марта состоялось подписание первых соглашений на получение ипотечных кредитов под 7%.

Уже 8 банков присоединились к новой ипотечной программы, среди которых: государственные "Укргазбанк", "Приватбанк", "Ощадбанк" и коммерческие "Кредобанк", "Мегабанк", "ОТП Банк", банк "Глобус", банк "Альянс".

Еще 11 банков вскоре присоединятся к государственной программы.