В Украине за сутки зафиксировали 13 276 новых случаев COVID-19

На утро 6 апреля в Украине зафиксировали 13 276 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 508 детей и 338 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 2 545 человек, умерло 430 пациентов, выздоровело – 10 240. При этом совершили 91 978 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 436), Киеве (1 432), Львовской (1 105), Киевской (889) и Харьковской (878) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 769 164 человека, выздоровело – 1 362 379, летальных случаев за фиксировали 35 017. Также провели 8 397 586 тестов.

При этом министр сообщил, что с начала кампании вакцинации в Украине привились 304 680 человек, за прошедшие сутки – 12 856.

Напомним, днем ранее, 5 апреля, сообщали о 10 179 новіх случаях заболевания.