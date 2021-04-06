БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Степанов анонсировал контракт на закупку 10 миллионов доз вакцины от COVID-19

Степанов анонсировал контракт на закупку 10 миллионов доз вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения планирует в ближайшие дни объявить о новом контракте на закупку еще 10 млн доз вакцин от COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова", передает Интерфакс-Украина.

"В ближайшие дни мы объявим о контрактирования еще как минимум 10 млн доз вакцины", - сказал он.

Степанов уточнил, что речь идет о вакцинах, которые будут поставлены в течение 2021 года.

По его словам, в настоящее время Украина законтрактовала 22 млн доз вакцин, в том числе 14 млн доз по контракту на закупки и 8 млн доз в рамках механизма COVAX.

Вместе с тем министр отметил срывы сроков поставок по контрактам.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
