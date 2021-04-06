Степанов анонсировал контракт на закупку 10 миллионов доз вакцины от COVID-19
Министерство здравоохранения планирует в ближайшие дни объявить о новом контракте на закупку еще 10 млн доз вакцин от COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свободы слова", передает Интерфакс-Украина.
"В ближайшие дни мы объявим о контрактирования еще как минимум 10 млн доз вакцины", - сказал он.
Степанов уточнил, что речь идет о вакцинах, которые будут поставлены в течение 2021 года.
По его словам, в настоящее время Украина законтрактовала 22 млн доз вакцин, в том числе 14 млн доз по контракту на закупки и 8 млн доз в рамках механизма COVAX.
Вместе с тем министр отметил срывы сроков поставок по контрактам.
Джерело: Интерфакс-Украина
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль