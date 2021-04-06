"Укрзализныця" сообщила о задержке поезда из-за стрельбы в вагоне

Из-за стрельбы в вагоне поезд №126 Константиновка-Киев задерживается на шесть часов.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Благодаря слаженным действиям железнодорожников и Национальной полиции обезоружены двое пассажиров-военнослужащих поезда №126 Константиновка-Киев. Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушителей сняли с поезда спецназовцы на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Сейчас поезд задерживается в пути примерно на шесть часов, однако железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы уменьшить отставание от графика.