Продажи частных самолетов выросли за год пандемии на 8%

Продажи частных самолетов существенно выросли в прошлом году, поскольку мировая туристическая отрасль фактически остановилась из-за пандемии COVID-19, а десятки авиакомпаний обанкротились.

По данным брокерской компании Colibri Aircraft, только в США продажи подержанных частных самолетов в 2020 году выросли почти на 10% - до 1,637 тыс. На долю США приходится более 70% мирового рынка. По информации MarketWatch, продажи в Европе, втором по величине рынке, также увеличились, передает Интерфакс-Украина.

В целом по всему миру в минувшем году было продано 2,227 тыс. самолетов, что на 7,7% больше показателя за 2019 год. Их общая стоимость превысила $14,5 млрд.

"Торговля не новыми частными самолетами была успешной, так как пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала преимущества частных перелетов, - заявил управляющий директор Colibri Aircraft Оливер Стоун. - Сектор коммерческой авиации был уничтожен, а бизнес-авиация держалась относительно хорошо, и она приняла много новых людей, которые никогда раньше не летали частным образом".

Из-за пандемии стал очевиден риск для здоровья, связанный с тесным контактом с другими людьми во время обычных пассажирских рейсов. Это и привлекло новых клиентов на частный рынок.

По данным европейской компании GlobeAir, во время частных перелетов точек соприкосновения и возможностей личного взаимодействия между людьми почти на 700 меньше, чем на коммерческих рейсах.

При этом пассажиры частной авиации вероятнее всего будут добираться до аэропорта личным транспортом, а не общественным, к тому же уборка в терминалах для бизнес-авиации проводится тщательнее и регулярнее, чем в пассажирских.