Аграрии засеяли зерном уже 300 тысяч гектаров

По состоянию на 1 апреля украинские сельхозпроизводители посеяли 310,6 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 4% от прогноза.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Первыми к полевым работам приступили Херсонская, Одесская, Николаевская, Запорожская и Донецкая области. Также к посевной кампании уже присоединились аграрии Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ривненской и Черновицкой областей.

"Несмотря на то, что из-за поздней весны полевые работы в этом году начались несколько позже, сельхозпроизводители активно приступают к посевной кампании. В 2021 году посев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,67 млн га. Аграрии полностью обеспечены семенами, удобрениями, средствами защиты растений и топливом", - отметил замминистра Тарас Высоцкий.

Напомним, в конце марта в Украине стартовала весенняя посевная. Всего зерновые культуры во всех категориях хозяйств должны занять 15,5 млн га, или 55% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Посев яровых зерновых культур ожидается на площади 7,6 млн га, подсолнечника – 5,4 млн га, сои – 1,4 млн га, сахарной свеклы – около 223 тыс. га.