Новый глава Нацкомиссии по ценным бумагам решил сменить руководство Нацдепозитария

Новое руководство Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) решило сменить набсовет Национального депозитария Украины (НДУ).

Об этом сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов, обвинив нынешнего главу набсовета Александра Данилюка в "заполитизированном подходе к работе", передает Интерфакс-Украина.

"Пообщавшись с участниками рынка, я услышал, что у НДУ очень заполитизированный подход к работе. Цель – наполнить наблюдательный совет людьми с большим профессиональным бэкграундом", – сказал Магомедов.

Глава НКЦБФР подчеркнул, что Нацдепозитарий не должен позволять себе политические выпады, подобные заявлениям Данилюка.

Перед этим экс-министр финансов и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны, последнее время активно критикующий действия власти, обвинил назначенный на днях состав НКЦБФР в попытке в спешке сменить утвержденный в августе прошлого года набсовет НДУ ради получения контроля над проведением конкурса на нового главу правления депозитария.

"У представителей действующей власти есть принцип – назначать на все позиции приближенных для себя людей… И в этом Наблюдательный совет НДУ для них – как кость в горле", – написал Данилюк на своей странице в сети Facebook.

По его мнению, фактически контролирующая контрольный пакет Нацдепозитария Комиссия на следующем общем собрании его акционеров назначит "лояльных" людей, которые выберут "нужного" главу правления НДУ.

"А дальше Нацдепозитарий вернется к схематозу, который был искоренен профессиональной работой действующего руководства. Я так понимаю, что схемы вернутся и в другие сферы, которые регулируются Национальной комиссией", – заявил Данилюк.

В свою очередь глава НКЦБФР заявил, что лично настоял на проведении конкурса на главу правления НДУ, тогда как Данилюк и набсовет предлагали переутвердить главой правления Миндаугаса Бакаса.

При этом Магомедов считает, что условия конкурса необходимо изменить, расширив возможность для участия в нем украинских специалистов.

Магомедов добавил, что также просил отложить сроки проведения крупного тендера Нацдепозитария по переоборудованию дата центра, чтобы новые представители государства могли войти в курс дела, однако Данилюк наоборот инициировал ускорение отбора вендора.

Как сообщалось, в конце февраля президент Владимир Зеленский назначил главой НКЦБФР внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-директора компании "Аструм Капитал" Руслана Магомедова.

2 апреля Зеленский назначил членами НКЦБФР бывшего главу Расчетного центра Юрия Шаповала, директора департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклия Барамию, экс-главу Агентства развития инфраструктуры фондового рынка и члена набсовета биржи ПФТС Юрия Бойко и начальника отдела ценных бумаг "ТАСкомбанка" Ярослава Шляхова.