Украина и Всемирный банк готовятся к запуску пяти новых проектов

Министр финансов Сергей Марченко провел видеоконференцию с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде, в ходе которой стороны обсудили подготовку к запуску пяти новых совместных проектов.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"На рассмотрение совета директоров Всемирного банка в ближайшее время планируется вынести финансирование проектов "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов", "Киевская городская мобильность", "Установление гибридных систем по производству электроэнергии в "Укргидроэнерго" и дополнительное финансирование проекта "Доступ к долгосрочному финансированию" для "Укрэксимбанка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день выборка средств в рамках портфеля Международного банка реконструкции и развития (МБРР), по сравнению с другими международными финансовыми организациями, является крупнейшей — на начало 2021 года она составила $693,5 млн. И это в 2,3 раза больше, чем год назад .

Кроме того, Марченко и Бьерде обсудили возможности увеличения поддержки Украины на борьбу с COVID-19 и новые инвестиционные проекты развития транспортной инфраструктуры в Украине.

Как добавили в пресс-службе, обе стороны также высказались о прогрессе Украины в вопросе земельной реформы и озвучили надежду на скорейшее продолжения работы с МВФ.

Также было отмечено, что срок действия Стратегии партнерства Всемирного банка и Украины на 2017-2021 годы истекает в июне 2021 года и пора начать системную диагностику страны для определения ключевых приоритетов для последующей четырехлетней Стратегии партнерства.