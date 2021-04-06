БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Украинцы рекордно увеличили продажу наличной валюты

Объем продажи населением валюты в марте впервые с начала 2021 года превысил объем продажи на $329,71 млн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в марте украинцы увеличили покупку наличной валюты на 9% – до $1,46 млрд.

В то же время продажа наличной валюты подскочила на 32% – до $1,72 млрд, что является рекодным значением за время ведения статистики НБУ.

При этом продажа безналичной валюты населением в марте выросла до $367,3 млн, а покупка – до $297,3 млн.

Таким образом, с учетом безналичных операций, чистая продажа валюты населением в марте превысила продажу на $329,7 млн, тогда как в январе и феврале продажа валюты превышала покупку.

Как сообщалось, в феврале 2021 года покупка валюты населением в феврале превысила продажу на $9,44 млн, тогда как в январе продажа валюты превышала покупку на $54,3 млн.

Топ коментарі
+11
люди запасы проедают... а гарант отдыхает
06.04.2021 13:41 Відповісти
+9
Если бы покупка превысила продажу, порохоботы написали бы: люди на последние деньги скупают валюту, гривне не доверяют! Зрада! )))
06.04.2021 16:49 Відповісти
+8
"Кінець епохи бідності"
06.04.2021 13:23 Відповісти
"Кінець епохи бідності"
06.04.2021 13:23 Відповісти
залежить для кого((((?
06.04.2021 18:27 Відповісти
люди запасы проедают... а гарант отдыхает
06.04.2021 13:41 Відповісти
Пишіть простіше - людям нізащо жити.
Зубожіння закінчилося.
06.04.2021 14:01 Відповісти
Таким образом ударными темпами правительство проводит дедолларизацию, правильной дорогой идут (это сарказм).
06.04.2021 14:26 Відповісти
Надолго ли хватит...
06.04.2021 14:52 Відповісти
Скоро всё проедим , цены никто не контолирует -шкуродёры
06.04.2021 15:42 Відповісти
ГИДОРВА И ОЛИХУЙГИ РАДУЮТСЯ , НАВАР ЕСТЬ
07.04.2021 10:58 Відповісти
Последние заначки мудрый зенарод достал.
Дальше - хуже...
Тот случай, что за свой необдуианный выбор платим своими жизнями от ковида, а выжившие будут завидовать мёртвым, когда потратят свои последние НЗ...
06.04.2021 16:30 Відповісти
Если бы покупка превысила продажу, порохоботы написали бы: люди на последние деньги скупают валюту, гривне не доверяют! Зрада! )))
06.04.2021 16:49 Відповісти
Шо не роби все погано! Зубожілий нарід тратить останнє!
06.04.2021 16:54 Відповісти
Так или иначе государство выбьет валюту из граждан.
06.04.2021 17:25 Відповісти
А що вас дивує? Локдаун. Майже нічого не працює. Ще попитайте статистику ломбардів
06.04.2021 18:07 Відповісти
А що несуть зелебоби до ломбардів - телевізори чи холодильники?
06.04.2021 22:11 Відповісти
" чистая продажа валюты населением в марте превысила продажу". Молодці, гарно написали
06.04.2021 19:41 Відповісти
Они хоть сами читают то, что пишут. Бред.
06.04.2021 21:53 Відповісти
Ефективний менеджмент і оптимізація не обійшли стороною українські інтернет-видання. Коректорів скоротили, як самих непотрібних.
07.04.2021 00:19 Відповісти
статья полный бред. Шо кого превысил понять невозможно.
07.04.2021 08:08 Відповісти
Поки що немаю потреби продавати подушку...
07.04.2021 08:56 Відповісти

