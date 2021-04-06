Украинцы рекордно увеличили продажу наличной валюты

Объем продажи населением валюты в марте впервые с начала 2021 года превысил объем продажи на $329,71 млн.

Согласно данным Национального банка Украины (НБУ), в марте украинцы увеличили покупку наличной валюты на 9% – до $1,46 млрд.

В то же время продажа наличной валюты подскочила на 32% – до $1,72 млрд, что является рекодным значением за время ведения статистики НБУ.

При этом продажа безналичной валюты населением в марте выросла до $367,3 млн, а покупка – до $297,3 млн.

Таким образом, с учетом безналичных операций, чистая продажа валюты населением в марте превысила продажу на $329,7 млн, тогда как в январе и феврале продажа валюты превышала покупку.

Как сообщалось, в феврале 2021 года покупка валюты населением в феврале превысила продажу на $9,44 млн, тогда как в январе продажа валюты превышала покупку на $54,3 млн.