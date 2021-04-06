"Укртрансгаз" запустил торговлю газом в хранилищах

Украинская энергетическая биржа совместно с оператором подземных газохранилищ Украины АО "Укртрансгаз" предоставили возможность участникам рынка природного газа осуществлять торговлю природным газом в подземным газохранилищах (ПХГ) путем купли-продажи краткосрочных стандартизированных продуктов.

Об этом сообщает пресс-служба УЭБ.

Торговля будет осуществляться в секции краткосрочного рынка природного газа УЭБ. Газ в хранилищах будет торговаться в виде краткосрочных стандартизированных продуктов в Энергетической торговой платформе УЭБ в режиме двустороннего встречного аукциона (continuous trading).

Сделки совершаются путем мэтчинга, а их выполнение осуществляется с помощью клиринговой системы биржи, интегрированной с системами оператора газохранилищ и банка в т.ч. по счетам эскроу.

Перед началом торгов участники вносят гарантийные взносы в размере 3% от стоимости заявки, а покупатели вносят 100% стоимости товара на свой счет эскроу. Биржа обменивается информацией с оператором газохранилищ относительно заказчиков услуг хранения. После торгов УЭБ направляет торговые оповещения "Укртрансгазу", а после их подтверждения осуществляет расчеты между сторонами.