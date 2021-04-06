Власти России резко снизили прогноз добычи нефти и газа

Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в России на ближайшие два года.

Соответствующие поправки в госпрограмму "Развитие энергетики" от 31 марта обнародованы на российском портале правовой информации, передает Интерфакс.

Как отмечает агентство, в предыдущий раз программа обновлялась 21 января 2021 года.

В новых показателях (индикаторах) программы целевые показатели добычи нефти и газа существенно снижены в отношении 2021 и 2022 годов. Оценки производства на 2023 и 2024 год остались неизменны.

Так, для газа оценка производства 2021 года снижена до 698,3 млрд куб. м (с 750,1 млрд куб. м). При этом уже сейчас добыча газа за последние 12 месяцев (с апреля 2020 по март 2021) составляет 704 млрд куб. м. В отношении добычи 2022 года корректировка менее существенна – до 743,1 млрд куб. м (с 758,1 млрд куб. м).

Прогноз добычи нефти на 2021 год понижен до 517 млн тонн (с 560 млн тонн), на 2022 год – до 548 млн тонн (с 558 млн тонн). Также, хотя производственные результаты в отрасли за 2020 год уже известны, в обновленных таблицах за 2020 год указаны только плановые показатели.