Кабмин отменил свое решение о ликвидации управлений Госгеокадастра

Кабинет министров отменил принятое в ноябре 2020 года решение о ликвидации территориальных подразделений Госгеокадастра и сокращении штата ведомства.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №301 от 5 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

"Отменить решение о ликвидации как юридических лиц публичного права территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра по перечню согласно приложению", – сказано в документе.

Кроме того документом утверждено граничное количество работников аппарата и территориальных органов ведомства.

Также Кабмин решил признать утратившим силу постановление от 16 ноября 2020 года №1118 "Вопросы функционирования территориальных органов Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра".

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №1118 от 16 ноября 2020 года решил ликвидировать как юридические лица публичного права территориальные органы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, что приведет к сокращению ее штата.

Этим же постановлением предусмотрено, что новые территориальные органы Госгеокадастра будут созданы как структурные подразделений аппарата указанной Службы.

Как пояснял на то время глава Госгеокадастра Роман Лещенко, это решение связано с передачей значительной части земель местным общинам. Он отмечал, что по предварительным оценкам, выполнять свои функции Госгеокадастр сможет со штатом менее 4 тыс. сотрудников, а не 10 тысяч, как сейчас.

24 ноября прошлого года Лещенко подписал приказ о ликвидации Главных управлений Госгеокадастра в областях и городе Киеве, согласно которому этот процесс должен был занять два месяца. По его словам, это позволило бы сэкономить 500 млн грн и направить их на оцифровку страны, оптимизацию реестров и полноценный запуск Национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Отметим, 1 апреля 2021 года СБУ объявила о разоблачении противоправного механизма отчуждения более 700 тысяч га государственных сельхозземель должностными лицами региональных подразделений Госгеокадастру под "прикрытием" центрального руководства.