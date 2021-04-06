"Укрэксимбанк" начал покупку гособлигаций для физлиц

"Укрэксимбанк" начал приобретение государственных еврооблигаций по поручению клиентов-физических лиц, уже заключены первые сделки.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Инвестиции в еврооблигации Украины и украинских эмитентов имеют более высокий порог входа, длительные сроки погашения и меньшей ликвидностью, но одновременно более высокую доходность по сравнению с внутренними ценными бумагами, которые номинированы в валюте. Такой инструмент (ОВГЗ) может быть интересным для инвесторов, которые готовы вкладывать средства на срок от 3 до 10 лет и стремятся стабильно получать фиксированный процентный доход", - отметил директор департамента казначейско-инвестиционных услуг банка Антон Болдырев.

Минимальный размер сделки составляет 200 тыс. долларов США или евро.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (235,375 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.