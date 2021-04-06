Минэнерго восстановило на должности двух уволенных директоров госшахт

Министерство энергетики по решению судов восстновило на должности гендиректора госпредприятия "УК "Краснолиманская" Сергея Пидика и гендиректора ПАО "Лисичанскуголь" Юрия Ласикова.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Ярослав Демченков, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, соответствующие решения вынесли Соломенский районный суд Киева и Константиновский горрайонный суд Донецкой области.

"Есть решение суда – мы должны его выполнить", – отметил чиновник.

Замминистра напомнил, что государственная угольная отрасль уже много лет живет на дотациях, и на ее поддержку ежегодно расходуются миллиарды гривен налогоплательщиков.

В конце 2019 года "Конкорд Консалтинг", выступавший советником по приватизации ГП "Краснолиманская", призвал Минэнерго сменить руководство госпредприятия, в частности врио директора шахты Сергея Пидика, которые, по их мнению, блокировали процесс подготовки шахты к продаже.

Гендиректор Concorde Capital Игорь Мазепа тогда констатировал, что госшахта в последние два года работает не в интересах государства, а исключительно на частную компанию, связанную с бизнесменом Виталием Кропачевым, поскольку с марта 2018 года ГП "Краснолиманская" не добывало уголь, а все его шахтеры работали на частное ООО "Краснолиманское".

"Лисичанскуголь" в 2020 году сократило добычу рядового угля на 61,3% по сравнению с 2019 годом – до 69,1 тыс. тонн. ГП "Краснолиманская" по итогам прошлого года в статистике министерства по добыче угля не значится, тогда как ООО "Краснолиманское" с сентября 2018 года по декабрь 2020 года свои производственные данные не раскрывало.

Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила добычу рядового угля на 7,7% (на 2,41 млн тонн) по сравнению 2019 годом – до 28,82 млн тонн, в т.ч. добыча предприятий Минэнерго снизилась на 19,5% (на 693,5 тыс. тонн), до 2,87 млн тонн.