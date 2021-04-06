Венедиктова сообщила об отсутствии подозрений по делам в отношении окружения Медведчука

В Офис генпрокурора пока что не поступали материалы для согласования подозрений в уголовных производствах, в которых фигурирует народный депутат, основатель движения "Украинский выбор" и глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в интервью Интерфакс-Украина, отвечая на вопрос, есть ли подготовленные подозрения после активных следственных действий СБУ по делам, в которых фигурирует Медведчук.

"У нас есть много производств, в которых фигурирует эта фамилия… Свое логическое продолжение, завершение они найдут. На сегодняшний день материалы, которые были бы проектами подозрений, мне не подавались", – сказала Венедиктова.

По ее словам, следствие активно работает в различных направлениях.

"В частности, по сети автозаправок, по фактам возможного незаконного перемещения нефтепродуктов из РФ вне таможенного контроля, по уклонению от уплаты налогов. Также по деятельности "Украинского выбора", где трем участникам общественного движения уже сообщено о подозрении о содействии в оккупации Крыма", – рассказала Венедиктова.

"Посмотрим, какие материалы будут собраны следствием по всем производствам, оценим качество этих материалов, их обоснованность, а потом уже будет ставиться вопрос по проекту подозрения", – добавила генпрокурор.

Как сообщалось, 19 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены народного депутата Тараса Козака Натальи Лавренюк и еще пяти физических лиц и 19 юридических лиц. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции против Медведчука и его жены введены по материалам расследования СБУ по статье "финансирование терроризма" (ст. 258-5 УК Украины).

После этого СБУ и налоговая милиция провели обыски на объектах сети АЗС Glusco Нисана Моисеева – друга кума Путина Виктора Медведчука. Раньше эта сеть АЗС принадлежала российской "Роснефти", ее нынешнее руководство подозревают в уклонении от уплаты налогов при импорте топлива на 240 млн грн. После этого компании Моисеева объявили о прекращении поставок топлива в Украину.

Кроме того, обыски в уголовном производстве о незаконном завладении землей прошли в структурах местных органах власти на территории Закарпатской и Львовской областей и на предприятиях, связанных с родственниками Медведчука и Козака.