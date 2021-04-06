Минздрав разработает обновленный план вакцинации по решению СНБО

Министерство здравоохранения по решению Совета национальной безопасности и обороны разрабатывает обновленный план вакцинации.

Об этом сообщили во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни под руководством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса главы государства.

Также отметили, что поставка вакцин и количество привитых лиц увеличится уже в этом месяце. В частности, в Минздраве сообщили, что в середине месяца ожидаются первые поставки в рамках программы COVAX. Также ожидают новую партию китайского препарата Sinovac.

Как сообщалось, 2 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года".

Напомним, еще в декабре 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Минздрав уже разработал план вакцинации против COVID-19, который предполагает бесплатную вакцинацию около 21 млн граждан, входящих в группы риска.