Высокие зарплаты в ГМК позволили метпредприятиям сохранить персонал, – СМИ

Высокие зарплаты на предприятиях горно-металлургического комплекса (ГМК) помогают компаниям отрасли сохранять квалифицированный персонал на производстве.

Об этом говорится в публикации Uaprom.info "Траектория роста: куда движутся зарплаты в ГМК".

Так, по данным металлургического холдинга "Метинвест", отток кадров на предприятиях группы в 2020 году сократился с 11% до 8,6%.

"Компания достигла самого низкого за последние десять лет оттока благодаря постоянному развитию систем адаптации, удержания, обучения и мотивации сотрудников", – сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

В "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) сообщили, что по итогам прошлого года отток персонала в компании снизился наполовину. Это происходило на фоне ухудшения ситуации на рынке труда Украины в целом.

По данным Госстата, безработица в стране выросла с 8,6% в конце 2019 до 10,1% в конце 2020 года. Это соответствует порядка 1,8 млн человек.

В Национальном банке прогнозируют, что рынок труда будет постепенно восстанавливаться, однако значительно более медленными темпами, чем экономика в целом. Безработица до сих пор остается высокой – на максимальном уровне с 2014 года.

"Бизнес осторожно относится к найму работников, а люди – к поиску работы из-за негативных ожиданий относительно новых волн пандемии и связанных с ними ограничений", – отметили в НБУ.

Регулятор прогнозирует, что к концу текущего года безработица может снизиться до показателей 2019 года.

Как сообщалось, с 1 мая Метинвест планирует повышение заработной платы своего персонала. Средняя зарплата по группе составляет 20 тыс. грн в месяц. Это на 10% выше, чем в отрасли, и на 65% выше средней заработной платы в Украине, заявляют в Метинвесте.