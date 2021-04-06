Власти Львова призвали ЕИБ провести повторный тендер на закупку автобусов
Львов не будет покупать 100 автобусов у белорусской компании "Минский автомобильный завод" (МАЗ") и просит Европейский инвестиционный банк провести повторный тендер.
Об этом заявил городской глава Львова Андрей Садовой, передает Интерфакс-Украина
"Подходит к завершению тендер на 100 автобусов и в нем побеждает белорусская компания. По оценкам экспертов, они предлагают лучшую цену. Мы не будем акцептировать этот тендер", - сказал Садовой.
Мэр сказал, что власти Львова обратятся к ЕИБ с просьбой провести тендер повторно.
Тендер на закупку 100 автобусов был объявлен в 2020 году в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины" за средства ЕИБ.
Как сообщалось, в октябре 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о закупке городом в лизинг 200 белорусских автобусов МАЗ. Эта сделка подверглась критике, в том числе Минэкономики категорически не поддержало решение столицы закупить автобусы без тендера и привлечения отечественных производителей.
В Украине большие дизельные автобусы выпускают корпорации "Богдан", "Эталон", концерн "Электрон".
