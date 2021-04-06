"Укрречфлот" Григоришина получил 50 миллионов убытка

ЧАО "Судоходная компания "Укрречфлот" в 2020 году сократило чистый доход от реализации продукции и услуг на 11% по сравнению с 2019 годом – до 1,09 млрд грн и получило чистый убыток в размере 49,94 млн грн (против 12,45 млн грн прибыли в 2019 году).

Об этом сообщается в отчете компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, валовая прибыль компании за отчетный период сократилась на 17,4% – до 166,9 млн грн.

Объемы перевозки флотом компании в прошлом году составили 1,49 млн тонн, тогда как за предыдущий год –1,67 млн тонн.

Уменьшение объемов составило 180 тыс. тонн, или 11%, и было вызвано падением объемов каботажных перевозок.

Объемы обработки грузов портами компании составили 2,97 млн тонн, что на 8% меньше по сравнению с 2019 годом.

Главными грузопотоками в 2020 году оставались металлопродукция, зерновые культуры и минерально-строительные грузы.

В перечне основных плановых задач "Укрречфлота" на 2021 год остается максимизация выручки и повышение рентабельности валовой прибыли за счет увеличения оборотности флота как одного из самых прибыльных направлений деятельности; привлечение новых клиентов и новых грузов для максимизации доли грузопотоков с высоким валовым доходом.

Компания также планирует расширение направления комплексной логистики грузов агропромышленного сектора путем создания новых и модернизации имеющихся мощностей для перевалки и хранения зерна и продуктов его переработки.

Еще одним плановым направлением для "Укрречфлота", согласно отчету станет сокращение затрат за счет цифровизации и автоматизации как производственных, так и административно-управленческих бизнес-процессов, а также за счет продажи непрофильных активов.

"Укрречфлот" – один из крупнейших речных перевозчиков Украины. В его состав входят Днепропетровский, Запорожский, Николаевский, Херсонский речные порты. В августе 2007 года "Укрречфлот" вошел в группу компаний "Энергетический стандарт" бизнесмена Константина Григоришина.

Флот компании состоит преимущественно из сухогрузов, которые используются для морских и речных перевозок. Выполняет рейсы в бассейнах Средиземного, Черного, Азовского, Балтийского и Северного морей, а также рек Дунай, Южный Буг, Днепр.