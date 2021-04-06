Власти Киева ограничили движение по проспекту в направлении Троещины

С 10 апреля движение транспорта на проспекте Степана Бандеры будет ограничено двумя полосами в каждую сторону.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает пресс-служба КГГА.

Согласно сообщению, 10 апреля дорожники начнут снимать старое дорожное покрытие на части между просп. Оболонским и станцией "Зенит". Работы на этой части продлятся до 28 апреля.

"Во время работ движение транспорта будет ограничено частично. Проезд транспорта будет организован по 2 полосы в каждом направлении на части проспекта в направлении Северного моста", – сказано в сообщении.

Напомним, основные ремонтные работы на проспекте Бандеры планируют завершить до конца августа.