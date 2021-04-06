БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Власти Киева ограничили движение по проспекту в направлении Троещины

Власти Киева ограничили движение по проспекту в направлении Троещины

С 10 апреля движение транспорта на проспекте Степана Бандеры будет ограничено двумя полосами в каждую сторону.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", передает пресс-служба КГГА.

Согласно сообщению, 10 апреля дорожники начнут снимать старое дорожное покрытие на части между просп. Оболонским и станцией "Зенит". Работы на этой части продлятся до 28 апреля.

"Во время работ движение транспорта будет ограничено частично. Проезд транспорта будет организован по 2 полосы в каждом направлении на части проспекта в направлении Северного моста", – сказано в сообщении.

Власти Киева ограничили движение по проспекту в направлении Троещины 01

Напомним, основные ремонтные работы на проспекте Бандеры планируют завершить до конца августа.

дороги (1599) Київ (4766) ремонт (1516) Київавтодор (164)
Зачем менять вполне нормальное покрытие??? Лучше бы находящиеся рядом; раздолбаную Викентия Хвойки, Автозаводскую, Кириловскую, Смородинский и Подольский спуски отремонтирывали
06.04.2021 22:20 Відповісти
2 года не прошло, опять асфальт крадут. Выгодно кому то плохо работать.
06.04.2021 22:22 Відповісти

