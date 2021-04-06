Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров

Экономическое издание Forbes опубликовало обновленный список самых богатых людей мира 2021, среди которых - семь украинских миллиардеров.

Соответствующий рейтинг появился на сайте журнала.

Количество миллиардеров в 35 ежегодном списке самых богатых людей планеты по версии Forbes выросло до беспрецедентных 2755, что на 660 больше, чем год назад. Их состояние за год выросло на $5 трлн и в целом составляет $13,1 трлн, передает Укринформ.

В рейтинг попали 493 новых миллиардера, в частности, 210 - из Китая и Гонконга, а 98 - с США.

Самым богатым человеком в мире четвертый год подряд является 57-летний основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $177 млрд, что на $64 млрд больше, чем год назад.

С 31 на 2 место рейтинга в этом году поднялся американский предприниматель Илон Маск. Его состояние оценивается в $151 млрд, что на $126,4 млрд больше, чем год назад. Такой взлет связан с ростом акций его компании Tesla на 705%.

В тройку лидеров также вошел самый богатый человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с $150 млрд, что в течение года удвоил свое состояние.

В первую десятку рейтинга вошли также основатель Microsoft Билл Гейтс ($124 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($97 млрд), американский инвестор Уоррен Баффет ($96 млрд), основатель Oracle Ларри Эллисон ($93 млрд), соучредитель Google Сергей Брин ($86 млрд) и самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани ($84,5 млрд).

Также в списке самых богатых людей планеты оказались семь украинцев. Среди них: