Нацбанк оштрафовал четыре кредитных союза
Национальный банк Украины 2 апреля 2021 года применил к четырем кредитным союзам меры воздействия за непредоставление информации в установленный срок на письменные требования регулятора.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Национальный банк наложил штрафные санкции (штрафы) на такие кредитные союзы:
- "Экспресс Кредит Юнион" (ЕГРПОУ 39045012) - штраф в размере 6800 грн;
- "Альянс" (ЕГРПОУ 26217027) - штраф в размере 1700 грн;
- "Золотой век" (ЕГРПОУ 34758171) - штраф в размере 1700 грн;
- кредитный союз военнослужащих и работников силовых ведомств "Офицерский кредитный союз" (ЕГРПОУ 26412543) - штраф в размере 1700 грн.
Джерело: НБУ
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль