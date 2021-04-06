Нацбанк оштрафовал четыре кредитных союза

Национальный банк Украины 2 апреля 2021 года применил к четырем кредитным союзам меры воздействия за непредоставление информации в установленный срок на письменные требования регулятора.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк наложил штрафные санкции (штрафы) на такие кредитные союзы: