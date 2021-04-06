БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Нацбанк оштрафовал четыре кредитных союза

Национальный банк Украины 2 апреля 2021 года применил к четырем кредитным союзам меры воздействия за непредоставление информации в установленный срок на письменные требования регулятора.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк наложил штрафные санкции (штрафы) на такие кредитные союзы:

  • "Экспресс Кредит Юнион" (ЕГРПОУ 39045012) - штраф в размере 6800 грн;
  • "Альянс" (ЕГРПОУ 26217027) - штраф в размере 1700 грн;
  • "Золотой век" (ЕГРПОУ 34758171) - штраф в размере 1700 грн;
  • кредитный союз военнослужащих и работников силовых ведомств "Офицерский кредитный союз" (ЕГРПОУ 26412543) - штраф в размере 1700 грн.

Джерело:  НБУ
