МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики до 6%

Международный валютный фонд улучшил оценку роста мировой экономики в 2021 году на 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%).

Такие оценки приводятся в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries), опубликованном МВФ 6 апреля.

По мнению фонда, в 2022 году рост мировой экономики составит 4,4%, что на 0,2 п.п. превышает январские ожидания, передает Интерфакс-Украина.

Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году вырастет на 6,7% (предыдущий прогноз - 6,3%), в 2022 году - на 5% (прогноз не изменился).

МВФ повысил прогноз роста экономики Китая в 2021 году до 8,4% с 8,1%, в 2022 году ожидает роста на 5,6%.

Фонд продолжает существенно улучшать оценку роста ВВП Индии в текущем году - до 12,5% (было 11,5% в январе и 8,8% в октябре), в следующем году ждет подъема на 6,9%.

Бразильская экономика, по мнению МВФ, вырастет на 3,7% (было 3,6%), в 2022 году - на 2,6%.

Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2021 году улучшен на 0,8 процентного пункта - до 5,1%, в 2022 году ожидается рост на 3,6%.

Подъем американской экономики в 2021 году ускорится до 6,4% (предыдущий прогноз - 5,1%), в 2022 году он составит 3,5% (январский - 2,5%).

Оценка роста экономики стран еврозоны повышена до 4,4% с 4,2% (в октябре прогнозировался более активный рост - на 5,2%), в 2022 году ожидается 3,8%.

Существенно улучшен прогноз роста ВВП Италии в 2021 году - 4,2% против январских 3%. Прогноз для Испании повышен на 0,5 п.п. - до 6,4%, Германии - на 0,1 п.п., до 3,6%, Франции - на 0,3 п.п., до 5,8%.

Экономика Великобритании, по оценке МВФ, вырастет в 2021 году на 5,3% (прогноз улучшен на 0,8 п.п.), в 2022 году - на 5,1%; Японии - на 3,3% (предыдущая оценка - 3,1%), в 2022 году - на 2,5%.

Рост российской экономики в 2021 году ожидается до 3,8% с 3%, ожидавшихся им в январе, и 2,8%, прогнозировавшихся в октябре прошлого года.

Ожидания МВФ по росту российской экономики в 2022 году - 3,8% против 3,4%.