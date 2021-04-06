Компания окружения Медведчука не смогла оспорить арест трубопровода из России

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе арест расположенного на территории Украины участка магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым владеют структуры окружения Виктора Медведчука.

Такое решение 16 марта приняла коллегия судей апелляционной палаты ВАКС, сообщает "Слово и дело".

"Апелляционную жалобу адвоката Галишина С.А. в интересах ООО "ПрикарпатЗападтранс" – оставить без удовлетворения. Постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 23 февраля – оставить без изменений", – говорится в решении.

24 февраля ВАКС наложил арест на участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" и передал его в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов.

Не согласившись с таким решением, адвокат в интересах "ПрикарпатЗападтранса" подал апелляционную жалобу. По его мнению, НАБУ и САП не предоставили доказательств того, что арестованное имущество приобретено в результате совершения уголовных преступлений или является вещественным доказательством.

Адвокат отмечал, что в деле уже почти четыре года проводится расследование и никому из должностных лиц ООО "ПрикарпатЗападтранс" или другим лицам не вручено уведомление о подозрении в завладения имуществом. Также он считает, что в деле закончились сроки давности.

Однако, судьи оставили жалобу без удовлетворения. Они указали, что о подозрении в этом деле было сообщено эксперту, которого подозревают в содействии отмене решения о национализации трубопровода.

Читайте также: Коболев хочет запустить арестованный трубопровод окружения Медведчука

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).