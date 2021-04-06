"Приватбанку" вернули 230 миллионов по делу об уклонении налогов, – прокуратура

"Приватбанк" возместил 230 млн грн налогов непоступивших в бюджет до национализации банка в результате служебной подделки бывшего руководителя одного из департаментов финучреждения.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

"Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из департаментов ПАО КБ "Приватбанк" по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов и служебной подделки (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Расследованием установлено, что руководитель при составлении налоговых деклараций по налогу на прибыль банка и приложений к ним, незаконно применила ставку налога 0% при выплате дохода нерезиденту, вместо предусмотренных Налоговым кодексом Украины 15%. Это привело к фактическому непоступлению в бюджет почти 230 млн грн.

В ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка" и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов "Приватбанк" занимал 1 место (568,24 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.