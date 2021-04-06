Власти оккупированного Крыма не видят возможности отказаться от графиков подачи воды

Оккупационные власти Крыма не видят возможности отменить подачу водопроводной воды по графику в Симферополе и Ялте.

Об этом заявила "вице-премьер Крыма" Светлана Маслова, передает Интерфакс.

По ее словам, горожане Симферополя попросили отменить графики подачи воды на фоне запуска нового водозабора.

"К сожалению, отменить в полном объеме графики (в Симферополе, – ред.) на сегодня не представляется возможным. Вода, которая добывается из артезианских скважин, является замещающим источником для того, чтобы накопить воду в водохранилищах", – сказала Маслова.

"При сохранении существующих притоков (в Ялте, – ред.) в ограниченном водозаборе возможности отмены графиков с учетом предстоящего увеличения потребления в курортный сезон на сегодняшний день не имеется", – добавила чиновница.

Ранее власти оккупированного Крыма решили изменить график работы водопровода с 10 апреля. С этого дня в выходные и праздники воду будут подавать с 8 до 11 утра и с 18 до 21 часа.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го. Симферополь и 39 населенных пунктов в его окрестностях с конца августа получают воду по графику, в основном – по шесть часов в сутки. Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря.

По данным крымского гидрометцентра, осадки в марте пополнили водохранилища поверхностного стока в Крыму на 13 млн кубометров, но воды там в итоге почти вдвое меньше, чем год назад – всего 61,4 млн кубов.