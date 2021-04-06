БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Власти оккупированного Крыма не видят возможности отказаться от графиков подачи воды

Оккупационные власти Крыма не видят возможности отменить подачу водопроводной воды по графику в Симферополе и Ялте.

Об этом заявила "вице-премьер Крыма" Светлана Маслова, передает Интерфакс.

По ее словам, горожане Симферополя попросили отменить графики подачи воды на фоне запуска нового водозабора.

"К сожалению, отменить в полном объеме графики (в Симферополе, – ред.) на сегодня не представляется возможным. Вода, которая добывается из артезианских скважин, является замещающим источником для того, чтобы накопить воду в водохранилищах", – сказала Маслова.

"При сохранении существующих притоков (в Ялте, – ред.) в ограниченном водозаборе возможности отмены графиков с учетом предстоящего увеличения потребления в курортный сезон на сегодняшний день не имеется", – добавила чиновница.

Ранее власти оккупированного Крыма решили изменить график работы водопровода с 10 апреля. С этого дня в выходные и праздники воду будут подавать с 8 до 11 утра и с 18 до 21 часа.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го. Симферополь и 39 населенных пунктов в его окрестностях с конца августа получают воду по графику, в основном – по шесть часов в сутки. Ялта с 31 окрестным населенным пунктом живет в таком же режиме с середины декабря.

По данным крымского гидрометцентра, осадки в марте пополнили водохранилища поверхностного стока в Крыму на 13 млн кубометров, но воды там в итоге почти вдвое меньше, чем год назад – всего 61,4 млн кубов.

Джерело:  Интерфакс
Крим (1070) водопостачання (211) вода (245)
Надо жить по природному закону, как жили крымчане тысячелетия, без днепровской воды....
06.04.2021 22:43 Відповісти

