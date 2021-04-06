"Энергоатом" перешел в управление Кабмина

Газета "Урядовый курьер" в номере от 6 апреля опубликовала постановление Кабинета министров №302 от 24 февраля 2021 года, которым утвержден новый устав ГП "НАЭК "Энергоатом".

В соответствии с новым уставом функции по управлению "Энергоатомом" выполняет Кабинет министров Украины вместо Министерства энергетики. ГП "НАЭК "Энергоатом" является государственным коммерческим предприятием, передает Интерфакс-Украина.

Органами управления предприятия являются наблюдательный совет и президент.

В состав набсовета входят семь членов, из которых четыре являются независимыми, а остальные три – представителями государства.

Независимые члены определяются посредством конкурсного отбора, представители государства назначаются в установленном законодательством порядке.

Срок полномочий члена НС составляет не более трех лет.

Президент "Энергоатома" назначается и увольняется субъектом управления (Кабинетом министров) по предложению набсовета в случае его образования.

Как сообщалось, в соответствии с распоряжением №50-р от 20 января 2021 года Кабмин взял на себя функции по управлению корпоративными правами в ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Нижнеднестровская ГЭС" и госпредприятиях "НАЭК "Энергоатом", "ТЭЦ-2 "Эсхар", "Калушская ТЭЦ-Нова", "Лисичанская ТЭЦ".

24 февраля 2021 года правительство Украины утвердило изменения в уставы ЧАО "Укргидроэнерго" и госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" в связи с их переподчинением от Министерства энергетики к Кабинету министров.