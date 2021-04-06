Чиновники Госгеокадастра помогли агрохолдингу присвоить 5 тысяч га земель, – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм присвоения 5 тыс. гектаров государственных земель сельскохозяйственного назначения при помощи чиновников Госгеокадастра, которые действовали по заказу менеджмента крупного агрохолдинга.

Как сообщает пресс-центр СБУ, топ-менеджмент агрохолдинга привлек к сделке ряд коммерческих структур.

"Делки незаконно получали паспортные данные социально незащищенных и малообеспеченных граждан, которые не использовали свое право на бесплатную приватизацию земельных участков. Затем злоумышленники, используя связи среди должностных лиц органов Госгеокадастра, оформляли документы для передачи земель в частную собственность", – сказано в сообщнии.

По данным следствия, после оформления права собственности организаторы через подконтрольных нотариусов проводили операции по купле-продаже без участия реальных собственников земли. Таким образом земельные участки переходили в собственность коммерческих фирм, аффилированных с одним из крупнейших агроходингив региона.

Досудебным следствием задокументировано, что из-за действий злоумышленников из госсобственности выведено около 5 тыс. гектаров сельхозземель в Черниговской, Сумской и Черкасской областях. По предварительным выводам специалистов. сумма ущерба нанесенного государству составляет почти 80 млн грн.

Правоохранители провели более 10 обысков в офисах агрохолдинга и коммерческих структур, задействованных в сделке. Во время следственных действий изъята документация, черновые записи и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Расследование осуществляется по ст. 190 и ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.

Как сообщалось, ранее СБУ объявила о разоблачении противоправного механизма отчуждения более 700 тысяч га государственных сельхозземель должностными лицами региональных подразделений Госгеокадастру под "прикрытием" центрального руководства.