Украина договорилась о поставке 10 миллионов доз вакцины Pfizer (обновлено)

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

"Мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать", – сказал Зеленский.

Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что компания Pfizer сегодня подписала рамочный договор о поставках вакцин в Украину.

"Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года", – написал Степанов в Facebook.

Как сообщалось, пока что Украина получила только 500 тысяч доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca и Novavax, от индийского производителя Serum Institute, а также 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac, которая еще не прошла все процедуры для начала использования.