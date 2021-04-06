БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
1 619 0

Обанкротившиеся банки остались должны кредиторам 230 миллиардов, – Фонд гарантирования

По состоянию на апрель 2021 года сумма неудовлетворенных требований кредиторов неплатежеспособных банков составляет 230 млрд грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц в ответ на запрос Радио Свобода.

"Сумма выведенных активов отличается по каждому банку. Но в целом для Фонда исходной цифрой для расчета является сумма неудовлетворенных требований кредиторов неплатежеспособных банков. На сегодня она достигает 230 млрд грн. Фактически это и есть объем средств, на возврат которых рассчитывает Фонд как учреждение, главной целью функционирования которой является защита интересов кредиторов неплатежеспособных банков", – отметили в Фонде.

В ведомстве уточнили структуру общей суммы неудовлетворенных требований кредиторов:

69,2 млрд грн – это неудовлетворенные требования самого Фонда (средства, потраченные на выплату гарантированного возмещения вкладчикам и ликвидации банков);

  • 18,5 млрд грн – неудовлетворенные требования Национального банка Украины (НБУ);
  • 3,45 млрд грн – неудовлетворенные требования Налоговой службы к неплатежеспособным банкам;
  • 6,3 млрд грн – неудовлетворенные требования государственных банков;
  • 137,2 млрд грн – требования других кредиторов, в том числе юридических лиц - клиентов неплатежеспособных банков.

Как сообщалось, в конце февраля Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам возврата активов обанкротившихся банков, создание которой является условием в рамках программы финансирования stand-by Международного валютного фонда (МВФ).

Джерело:  Радио Свобода
