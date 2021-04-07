SkyUp ввела новую услугу по перевозке ручной клади

Авиакомпания SkyUp ввела новую услугу по упаковке нескольких предметов ручной клади в пакет или мягкую сумку.

Такая услуга может понадобиться пассажирам, которые взяли с собой несколько небольших мест ручной клади или купили товары Duty Free в аэропортах, передает avianews.com.

В январе 2021 года SkyUp увеличил разрешенный вес основного места ручной клади с 7 кг до 9 кг, но ограничил число вещей одним чемоданом для самых дешевых тарифов Basic.

В результате дополнительные вещи, например, дамскую сумочку, сумку для ноутбука, зонт, книгу или пакет с товарами Duty Free необходимо было вложить в основное место ручной клади.

Однако если пассажир брал с собой небольшой рюкзак, у него могли возникнуть сложности с тем, чтобы разместить в нем дополнительные вещи или покупки в аэропорту.

Для того, чтобы путешественники могли выполнить новые нормы, SkyUp начал продавать пакеты по $1 и большие мягкие сумки с габаритами стандартной ручной клади 55х40х20см за $10, в которые можно уложить несколько небольших вещей.

По правилам авиакомпании, если вещи пассажира не соответствуют нормам бесплатного провоза, их необходимо сдать в багаж. Эта услуга стоит $30 при оплате заранее и $45 в аэропорту.

Также можно купить дополнительное место ручной клади с габаритами 55х40х20 см и весом до 9 кг - это обойдется в $12 при оплате заранее и в $25 в аэропорту.