Антимонопольный комитет проверит обоснованность повышения тарифов на такси в Киеве

Северное межобластное территориальное отделение Антимонопольного комитета (АМКУ) начало исследование соблюдения участниками рынка предоставления услуг по перевозке пассажиров в Киеве, а также организации таких перевозок (с помощью соответствующих приложений) в период действия карантинных мероприятий.

Об председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий сообщил на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что с 5 апреля городские власти Киева ограничили проезд в общественном транспорте из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса.

"И конечно же, этим мгновенно воспользовались киевские службы такси. В связи с этим стоимость заказа такси в Киеве выросла в два-три раза в первый же день действия жестких карантинных ограничений", – отметил Хмельницкий.

По словам чиновника, в адрес регионального отделения АМКУ поступило очень много соответствующих жалоб.

"Особенно поразила киевлян ценовая политика таких компаний, как "УБЕР", "БОЛТ" и "Уклон", имеющих львиную долю заказов в Киеве. Следует отметить, что первые 2 компании имеют иностранные корни и работают через соответствующие приложения. Такое количество жалоб мы не можем игнорировать", – подчеркнул Хмельницкий.

По мнению главы отделения АМКУ, такая ситуация может свидетельствовать о наличии в действиях перевозчиков и особенно организаторов таких перевозок возможных признаков нарушения закона "О защите экономической конкуренции" в части совершения антиконкурентных согласованных действий субъектов хозяйствования или злоупотребления монопольным (доминирующим) положением.