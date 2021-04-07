Набсовет "Ощадбанка" прекратил полномочия замглавы правления
Наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" прекратил полномочия заместителя главы правления Андрея Стецевича в связи с окончанием сроков трудового контракта.
Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Стецевич занимал указанною должность 6 лет и 3 месяца, передает Интерфакс-Украина.
"Ощадбанк" основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2021 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал 2 место (268,75 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.
Джерело: Интерфакс-Украина
