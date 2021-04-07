Цены на газ в Европе выросли до двухмесячного максимума

Спотовые цены на газ в Европе выросли до максимума за почти два месяца (57 дней) вслед за понижением температуры воздуха (с понедельника по четверг в Европе прогнозируется заметное похолодание с ночными температурами до ноля градусов).

Контракт с поставкой в среду на голландском хабе TTF подорожал до $249/тыс. куб. м, что является максимальным значением с 9 февраля. Средняя котировка "на день вперед" в марте была $218, в феврале $219, в январе - $257 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $220 за тысячу кубометров.

Европа еще в конце марта открыла кампанию по закачке газа в подземные хранилища. Газовикам предстоит компенсировать рекордный отбор за минувшую морозную зиму - из ПХГ было поднято почти 69 млрд куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее. И теперь ПХГ забирают газ с рынка, а не добавляют его в холодные дни.

Поставки СПГ на рынок Европы продолжают рост от месяца к месяцу. Текущие поставки за апрель 2021 года отстают от среднего уровня за апрель 2020 года лишь на 6%, и этот разрыв сокращается день ото дня.