Авиатрафик над Украиной упал в марте на 9%, – "Украэрорух"

Общее количество полетов, выполненных в марте в воздушном пространстве Украины, которые обслуживал "Украэрорух", составляет 12 160 рейсов, что на 8,7% меньше, чем в 2020 году и 43% меньше, чем в 2019.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения ("Украэрорух").

Украинские авиакомпании совершили 4 603 рейса или на 5,8% меньше, чем годом ранее, Иностранные авиакомпании совершили 7 557 рейсов, что ниже прошлогоднего показателя на 15,8%.

В общей сложности мартовских полетов было выполнено 1 856 внутренних рейсов (на 28,6% меньше, чем в марте 2020 года), 5 980 международных рейсов (-10,1%) и 4 324 транзитных рейса (-17,3%).

"Мы ожидаем сезонного увеличения количества рейсов в воздушном пространстве под ответственностью Украины в период летней навигации, когда полноценно начнется туристический сезон. Говоря о восстановлении трафика в Европу, к сожалению, давать точные прогнозы по либерализации правил пересечения границ достаточно сложно, учитывая введение строгих ограничительных мер из-за третьей волны коронавируса. Предыдущие сроки по упрощению правил пересечения границ с начала июня могут быть перенесены на неопределенный период", - сообщил глава "Украэроруха" Андрей Ярмак.

Как сообщалось, авиатрафик в воздушном пространстве Украины в 2020 году упал на 57,6%.