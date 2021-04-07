"Ривнегаз" подключил и реконструировал 1 300 объектов

Специалисты АО "Ривнегаз" ежегодно проводят реконструкцию систем газоснабжения на около 700 объектах.

Это работы по установке газовых счетчиков, замены и переноски существующих газовых приборов, установка дополнительного газопотребляющего оборудования, сообщает пресс-служба компании.

"Специалисты АО "Ривнегаз" имеют многолетний опыт и владеют новейшими технологиями, которые дают возможность совершать работы любого уровня сложности. Все сотрудники, которые проводят реконструкцию системы газоснабжения, постоянно подтверждают свою квалификацию, так как газовая отрасль ошибок не прощает", – отметила и.о. директора по капитальному строительству АО "Ривнегаз" Надежда Володько.

Клиентам, которые планируют совершить реконструкцию, заменить оборудование, компания советует обратиться в 104.ua Клиентское пространство. Там персональные менеджеры сопровождают клиентов на всех этапах работ и помогают подобрать современное оборудование, которое позволит экономить на потреблении ресурса до 30%. Использование энергии природного газа можно полностью автоматизировать в зависимости от температуры воздуха, дня недели и времени суток.

АО "Ривнегаз" эксплуатирует 102, тыс. км газопроводов и совершает доставку газа в дома 265 тыс. потребителей области и 2,8 тыс. коммунально-бытовых объектов и промышленных предприятий, заведений и организаций. В 2020 году АО "Ривнегаз" доставила своим клиентам около 390 млн куб. м газа.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределяющих компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.