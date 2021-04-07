Рост потребительских цен сменится снижением не раньше августа, – Нацбанк

Инфляция в первом квартале 2021 года оказалась выше прогноза, однако Нацбанк Украины подтверждает инфляционную цель 5% +/- 1 п.п., готов при необходимости применять инструмент учетной ставки и ожидает перелома в динамике инфляции в августе-сентябре этого года.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

"Наша задача – вернуть инфляцию к цели, которая у нас запланирована – это 5% + -1 п.п. Если НБУ для того, чтобы достичь этой цели, нужно будет повысить процентную ставку, мы абсолютно готовы это сделать", – сказал он в интервью агентству.

"Благодаря действиям НБУ и таким факторам, как новый урожай, мы ожидаем переломного момента – это примерно 8-9-й месяц", – добавил Шевченко.

Он напомнил, что Нацбанк ожидал, что инфляция в годовом измерении достигнет 7,6% в марте, в частности, базовая – 5,7%, но она вышла соответственно на 7,5% и 5,6% по итогам февраля. По его словам, такой рост вызван, в частности, ростом мировых цен из-за действий Китая и восстановления мировой экономики, а также повышения минимальной зарплаты в январе.

"Темпы инфляции ускоряются. Наша задача как НБУ заключается в том, чтобы это не превратилось в опасную тенденцию. Мы для этого имеем действенный инструмент - учетную ставку, и не колеблемся в случае необходимости его применить", – подчеркнул Шевченко.

Он напомнил, что в марте НБУ уже повысил ставку с 6% до 6,5%, а вслед за Украиной к такому повышению прибегли многие центробанки развивающихся стран.

Говоря о них, Шевченко упомянул ситуацию в Турции, отметив необходимость сохранения институционной возможности центрального банка контролировать инфляцию. "Потому что потеря доверия к центральному банку из-за политического вмешательства очень больно отразилось на обменном курсе турецкой лиры: лира потеряла почти 20%", – пояснил глава НБУ.

Он не назвал, до какого уровня может быть повышена учетная ставка.

"Это инструмент. У нас нет целей по учетной ставке. Цель - вернуть инфляцию к нашему таргету. Наши ожидания тенденций, которые есть в макропрогнозе НБУ: до сентября 2021 инфляция может сохраняться на уровне выше целевого диапазона", – сказал Шевченко.

Он напомнил, что обновленный макропрогноз будет представлен после объявления учетной ставки 15 апреля.