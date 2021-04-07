В Донецкой области 37 населенных пунктов остались без воды из-за обстрелов

По состоянию на утро 7 апреля в результате обстрелов было остановлено централизованное водоснабжение 37 населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Сейчас специалисты "Воды Донбасса" проводят подготовительные работы по запуску насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая в результате обстрелов была обесточена.

Насосная станция находится в "серой зоне" между селами Васильевка и Крутая Балка. На утро 7 апреля водоснабжение было остановлено в Волновахе и 12 населенных пунктах района (около 60 тыс. потребителей), вода к которым подается из Великонадольской фильтровальной станции, а также в Покровске и 23 населенных пунктах Покровского района (около 191 тыс. потребителей), водоснабжение которых совершается от Карловской фильтровальной станции.

Также в ДонОГА добавили, что на месте обстрелов работают саперы, работники "Воды Донбасса", энергетики и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.