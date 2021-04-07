В тайном хранилище судьи Вовка обнаружили наличных на 130 миллионов. ФОТО

Национальное антикоррупционного бюро (НАБУ) в среду, 7 апреля, сообщило о подозрении двум адвокатам, задержанным накануне при получении взятки для дальнейшей передачи ее судьям Окружного админсуда Киева.

Как отмечается в сообщении пресс-службы НАБУ, сообщение о подозрении подписала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Действия лиц квалифицированы по ч.4 ст.27 (соучастники преступления) и ч.3 ст.369 (предоставление неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, подозреваемые за $100 тыс. обещали через главу суда Павла Вовка решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску предприятия. При этом один из подозреваемых является близким родственником главы ОАСК.

По данным Цензор.Нет, в том числе задержан родной брат главы ОАСК Павла Вовка – Юрий Зонтов, который заявил, что является сотрудником Службы внешней разведки. Родная фамилия Павла Вовка – Зонтов, фамилию Вовк он взял после женитьбы в 1999 году.

6 апреля детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили их "на горячем".

По месту обнаружения взятки детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожи на антиквариат, документы на имя председателя ОАСК и его близкого родственника.

Также обнаружены большие объемы иностранной наличности: более $3,7 млн, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (всего обнаружено средств на общую сумму в эквиваленте более 130 млн грн). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По данным Цензор.НЕТ, деньги были обнаружены в тайном хранилище главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, оно было оборудовано в конспиративной квартире на Печерске, которую оформили на женщину-адвоката, но ей пользовалась семья Вовка.

Читайте также: У родственников судей Окружного админсуда нашли яхты, землю и элитные авто. ВИДЕО

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павле Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов. НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.

В конце ноября 2020 года детективы НАБУ направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК), которые проходят по делу Вовка. Однако ходатайство до сих пор не удовлетворено.

В НАБУ также указывали, что подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд.

Перед этим, 1 октября, судья Печерского райсуда города Киева Сергей Вовк обязал Офис генпрокурора исключить из реестра досудебных расследований информацию о сообщении о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку из-за якобы ненадлежащего его вручения.