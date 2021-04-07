Нацбанк не видит оснований для значительного укрепления курса гривни, – Шевченко

Сейчас нет оснований для существенного укрепления гривни, как это было в 2019 году.

Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что такое чрезмерное укрепление гривни (в 2019 году, – ред.) не пошло на пользу украинской экономике. Это мое убеждение. Пока мы не видим возможности повторения курсовой динамики 2019 года в 2021 году", – сказал глава НБУ.

По словам Шевченко, повторение курсовой динамики 2019 года невозможно в связи со сдержанным интересом инвесторов-нерезидентов к рынку ОВГЗ и возможным оживлением туризма и роста спроса на валюту в связи с постепенным восстановлением экономики после 2020 года.

В то же время глава Нацбакна отметил, что высокие цены на руду, металл, агропродукцию увеличивают предложение валюты.

"У нас нет "таргета" или "коридора" для курса. Повторюсь – мы остаемся преданными режиму плавающего курса. Наша обновленная стратегия валютных интервенций фактически дублирует предыдущую", – подчеркнул глава Нацбанка.

Как сообщалось, бывший глава НБУ Яков Смолий называл среди причин своей отставки давление Офиса президента и Кабмина. В частности, в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета, рассказывал экс-глава НБУ.