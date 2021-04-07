БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
6 292 7

Нацбанк не видит оснований для значительного укрепления курса гривни, – Шевченко

Сейчас нет оснований для существенного укрепления гривни, как это было в 2019 году.

Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что такое чрезмерное укрепление гривни (в 2019 году, – ред.) не пошло на пользу украинской экономике. Это мое убеждение. Пока мы не видим возможности повторения курсовой динамики 2019 года в 2021 году", – сказал глава НБУ.

По словам Шевченко, повторение курсовой динамики 2019 года невозможно в связи со сдержанным интересом инвесторов-нерезидентов к рынку ОВГЗ и возможным оживлением туризма и роста спроса на валюту в связи с постепенным восстановлением экономики после 2020 года.

В то же время глава Нацбакна отметил, что высокие цены на руду, металл, агропродукцию увеличивают предложение валюты.

"У нас нет "таргета" или "коридора" для курса. Повторюсь – мы остаемся преданными режиму плавающего курса. Наша обновленная стратегия валютных интервенций фактически дублирует предыдущую", – подчеркнул глава Нацбанка.

Как сообщалось, бывший глава НБУ Яков Смолий называл среди причин своей отставки давление Офиса президента и Кабмина. В частности, в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета, рассказывал экс-глава НБУ.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
гривня (1640) курс (1595) НБУ (9525) Шевченко Кирило (154)
мля.. какие "основания"?)) резервы НБУ - упали на 1.5 млрд.долл.. Долги Украины выросли..
Джон Сміт.

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.


Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
показати весь коментар
07.04.2021 13:55 Відповісти
та я б теж не бачив підстав, коли б у мене була така ж гарна куртка, як у степаші, , статки , як у суддів кс , таке ж вміння безглуздо, беззмістовно і за державний кошт існувати у якості гаранта та колективний розум як у всіх корабельних сосен та коксоспоживачів ради.
показати весь коментар
07.04.2021 14:54 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26531152.html Та й інвестиції з Оману як раз дійдуть!

Нацбанк не видит оснований для значительного укрепления курса гривни, – Шевченко - Цензор.НЕТ 9516

https://www.facebook.com/100010578281118/posts/1400573000305296/ Alex Noinets: Я вражений злочинним песимізмом пана Шевченка. Чому ми очікуємо лише два транші МВФ на рік? Давайте очікувати двадцять траншів МВФ. Двадцять траншів - це ж більше, ніж два? Ну так навіщо ми себе штучно обмежуємо? Нам що, гроші не потрібні?

А що їх не буде - ну так двадцять їх не буде, чи два - економічно це однаково.

У нас же так зараз державна політика побудована, я розумію. Вакцин не буде, але ми сподіваємося на всі вакцини одразу від усіх постачальників. Грошей не буде, але ми сподіваємося на транші МВФ. Інвестиції полишають країну, але ми дуже добре поговорили з арабами і сподіваємося.

Країна мрій. Ніхєра нема, крім сподівань.
показати весь коментар
07.04.2021 18:15 Відповісти
Вони вдають з себе ФРС Штатів і друкують гривню . Не може бути , щоб ця влада на цьому не заробляла.
показати весь коментар
07.04.2021 20:58 Відповісти
это значить гривна в 2019 так укрепилась, шо до сих пор падать не перестает, пиндец всем сподиванням
показати весь коментар
07.04.2021 23:00 Відповісти
Зато видны основания для склеивания копыт зеберанов, у которых в бизнесплане доллар по 8, и это очень хорошо.
показати весь коментар
08.04.2021 01:42 Відповісти

