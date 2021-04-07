Нацбанк не видит оснований для значительного укрепления курса гривни, – Шевченко
Сейчас нет оснований для существенного укрепления гривни, как это было в 2019 году.
Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.
"Я считаю, что такое чрезмерное укрепление гривни (в 2019 году, – ред.) не пошло на пользу украинской экономике. Это мое убеждение. Пока мы не видим возможности повторения курсовой динамики 2019 года в 2021 году", – сказал глава НБУ.
По словам Шевченко, повторение курсовой динамики 2019 года невозможно в связи со сдержанным интересом инвесторов-нерезидентов к рынку ОВГЗ и возможным оживлением туризма и роста спроса на валюту в связи с постепенным восстановлением экономики после 2020 года.
В то же время глава Нацбакна отметил, что высокие цены на руду, металл, агропродукцию увеличивают предложение валюты.
"У нас нет "таргета" или "коридора" для курса. Повторюсь – мы остаемся преданными режиму плавающего курса. Наша обновленная стратегия валютных интервенций фактически дублирует предыдущую", – подчеркнул глава Нацбанка.
Как сообщалось, бывший глава НБУ Яков Смолий называл среди причин своей отставки давление Офиса президента и Кабмина. В частности, в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета, рассказывал экс-глава НБУ.
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
❗
Вдумайтеся в цю цифру.
22,72 мільярди доларів. Це абсолютний рекорд за всі роки незалежності.
https://www.facebook.com/100010578281118/posts/1400573000305296/ Alex Noinets: Я вражений злочинним песимізмом пана Шевченка. Чому ми очікуємо лише два транші МВФ на рік? Давайте очікувати двадцять траншів МВФ. Двадцять траншів - це ж більше, ніж два? Ну так навіщо ми себе штучно обмежуємо? Нам що, гроші не потрібні?
А що їх не буде - ну так двадцять їх не буде, чи два - економічно це однаково.
У нас же так зараз державна політика побудована, я розумію. Вакцин не буде, але ми сподіваємося на всі вакцини одразу від усіх постачальників. Грошей не буде, але ми сподіваємося на транші МВФ. Інвестиції полишають країну, але ми дуже добре поговорили з арабами і сподіваємося.
Країна мрій. Ніхєра нема, крім сподівань.