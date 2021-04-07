КСУ признал неконституционными ограничение пенсий для чернобыльцев

Конституционный суд принял решение о неконституционности некоторых положений закона "О социальном статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской ктаастрофы".

Об этом сообщила представительница КСУ в Верховной Раде Ольга Совгиря на странице в Facebook.

"Согласно с упомянутым законом с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий, которые назначались по этому закону. В конституционной жалобе утверждалось, что таким образом был существенно уменьшен гарантированный государством минимальный размер пенсий, что свидетельствует о нарушении обязательств государства относительно обеспечения соцзащиты заявителей. Конституционный суд согласился с этой позицией", – написала она.

Конституционная жалоба находилась на рассмотрении КСУ с сентября 2018 года.