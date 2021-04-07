Чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардов (обновлено)

Украинские чиновники в текущем году задекларировали 46 351 биткоинов общей стоимостью около 75 миллиардов гривен.

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своем канале в Telegram.

"В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн. Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кэш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали", – отметил министр.

По данным платформы для работы с открытыми данными Opendatabot, биткоины в электронных декларациях за 2020 год указали 652 чиновника, тогда как в 2016 году криптовалюту задекларировали всего 25 чиновников.

Наибольшее количество владельцев задекларированной криптовалюты работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.

Больше всего криптовалюты записал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов – 18 000 биткоинов (в эквиваленте это более чем $1 миллиард).

Нардепы Анатолий Урбанский и его брат Александр уже три года декларируют 5328 и 4256 биткоинов соответственно. Депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея вдруг декларирует 3493 биткоина.

Кроме биткоина, чиновники также указывают в декларациях другие криптовалюты.

Криптовалюта в Украине не имеют правового статуса, исследовать ее происхождение невозможно. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений. Заявленные биткоины могут быть в будущем использованы для объяснения незаконных доходов. По правилам НАПК в декларациях криптовалюту обозначают как нематериальный актив.

Как сообщалось, ранее журналисты подсчитали, что 15 народных депутатов задекларировали сбережения в криптовалюте.

Больше всего криптовалюты указал в декларации член депутатской группы "Партия "За будущее" Анатолий Урбанский – он владеет 4256,3278 Bitcoin и 4256,3278 Bitcoin Cash (в гривневом эквиваленте это соответствует около 6,98 млрд грн (1,64 млн грн за 1 Bitcoin) и 72,65 млн грн (17,03 тыс. грн за 1 Bitcoin Cash).