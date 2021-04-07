БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардов (обновлено)

Украинские чиновники в текущем году задекларировали 46 351 биткоинов общей стоимостью около 75 миллиардов гривен.

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своем канале в Telegram.

"В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн. Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кэш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали", – отметил министр.

По данным платформы для работы с открытыми данными Opendatabot, биткоины в электронных декларациях за 2020 год указали 652 чиновника, тогда как в 2016 году криптовалюту задекларировали всего 25 чиновников.

Наибольшее количество владельцев задекларированной криптовалюты работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.

Больше всего криптовалюты записал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов – 18 000 биткоинов (в эквиваленте это более чем $1 миллиард).

Нардепы Анатолий Урбанский и его брат Александр уже три года декларируют 5328 и 4256 биткоинов соответственно. Депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея вдруг декларирует 3493 биткоина.

Кроме биткоина, чиновники также указывают в декларациях другие криптовалюты.

Криптовалюта в Украине не имеют правового статуса, исследовать ее происхождение невозможно. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений. Заявленные биткоины могут быть в будущем использованы для объяснения незаконных доходов. По правилам НАПК в декларациях криптовалюту обозначают как нематериальный актив.

Как сообщалось, ранее журналисты подсчитали, что 15 народных депутатов задекларировали сбережения в криптовалюте.

Больше всего криптовалюты указал в декларации член депутатской группы "Партия "За будущее" Анатолий Урбанский – он владеет 4256,3278 Bitcoin и 4256,3278 Bitcoin Cash (в гривневом эквиваленте это соответствует около 6,98 млрд грн (1,64 млн грн за 1 Bitcoin) и 72,65 млн грн (17,03 тыс. грн за 1 Bitcoin Cash). 

Джерело:  Telegram
криптовалюта (657) біткоїн (295) Федоров Михайло (283) Мінцифри (851)
Топ коментарі
+2
Офигеть масштаб коррупции.
показати весь коментар
07.04.2021 17:51 Відповісти
+2
сами же говорите пирамида, пузырь) Какие налоги на НЕматериальные активы которые по вашему являются воздухом и ничего не стоят))
Умные давно и взятки откады берут в коинах, а твердолобых ловят на пачках зеленой бумаги) пример судья Вовк
Пора умнеть) 21 век на дворе)
показати весь коментар
07.04.2021 18:24 Відповісти
+2
биткоин скоро умножат на 0. Будет очень смешно
показати весь коментар
07.04.2021 18:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь понятно откуда такой рост єтой пирамиды. Мафия решила поиграть в эту рулетку.
Проблема решается очень просто. На задекларивованную из ниоткуда собственность должен быть начислен НДФЛ. Тот кадр, что задекларировал коинов на 1млрд долларов должен отнести в налоговую 180млн долларов и т. д. по списку.
показати весь коментар
07.04.2021 17:45 Відповісти
сами же говорите пирамида, пузырь) Какие налоги на НЕматериальные активы которые по вашему являются воздухом и ничего не стоят))
Умные давно и взятки откады берут в коинах, а твердолобых ловят на пачках зеленой бумаги) пример судья Вовк
Пора умнеть) 21 век на дворе)
показати весь коментар
07.04.2021 18:24 Відповісти
Это не меняет сути. Нематериальный актив куплен за деньги и на них должет быть уплачен налог.
В случае если "намайнил" и у тебя нет документа происхождения нематериального актива то налог начисляется при попытке обналичить.
показати весь коментар
07.04.2021 19:08 Відповісти
Біткоін міг бути згенерованим ще 10 років тому. Лежав собі в гаманці ще тоді, коли коштував кілька доларів. А тепер ціна його зросла (хоча кількість біткоінів у гаианці та сама). Як бути?
показати весь коментар
08.04.2021 10:11 Відповісти
Це не має ніякого значення. Податки нараховуються в момент обналу. 18% НДФЛ + 20% НДС +1.5% військовий збір як на будь-який інший прибуток.
Звичайно з біткоіном більше можливостей для ухилення від податків і у нас цим обов'язково будуть користуватись. А скажімо в штатах така думка в головах навіть не виникає
показати весь коментар
08.04.2021 10:33 Відповісти
биткоин скоро умножат на 0. Будет очень смешно
показати весь коментар
07.04.2021 18:56 Відповісти
Ну пока штатам выгодно, что туда загоняются коррупционные триллионы.
Они могут спокойно "допечатать" аналогичные суммы.
Ну а потом обнулить и несколько трлн как бы чесно заработаны американской ФРС.
показати весь коментар
07.04.2021 19:27 Відповісти
Биткоин уже 10 лет существует, произвел техническую блокчейн революцию. Тысячи научных статей написаны об этой технологии. А недалекие продолжают писать про то что это пирамида и скоро загнется.
показати весь коментар
07.04.2021 19:56 Відповісти
Недалекие как раз продолжают верить в загон под этот пустой мыльный пузырь, впрочем, на это и рассчитано
показати весь коментар
08.04.2021 03:33 Відповісти
блокчейн - хорошо
биткоин - зло
Кстати, в цивилизованном мире оплата в биткоинах не дает никакой анонимности
показати весь коментар
08.04.2021 10:38 Відповісти
Офигеть масштаб коррупции.
показати весь коментар
07.04.2021 17:51 Відповісти
Думаю что проверяющим надо попросить предьявить доказательства .
На мой взгляд, нет у них никаких биткоинов.
Просто изобрели способ обьяснить откуда у них вполне реальные деньги. Скажут что заработали на биткоине . ))) А кто проверит?
показати весь коментар
07.04.2021 18:54 Відповісти
Эта тема для СБУ. А почему - да потому что эти 652 козла от власти украли их у народа и разместили в очередном МММ. Это прямой подрыв экономики мошенническими действиями используя своё служебное положение. Опубликовать списки и всех на парашу. Если дело будет спущено на тормозах, это будет свидетельством соучастия в мошенничестве высших слоёв власти. А на завтра, списки в студию, а участников наХ с пляжа.
показати весь коментар
07.04.2021 18:59 Відповісти
приходять голі і босі, а за пару років мільярдери. яка насолода в тому щоб накрасти, якщо з собою ніхто ще нічого не забрав. бо як сказано" яка користь з того, щоб заволодіти цілим світом, якщо занапастити Душу"
показати весь коментар
07.04.2021 19:48 Відповісти
Потрібно пам'ятати, що анонімність в інтернеті створена для виявлення будь-яких анонімних справ. ((:
показати весь коментар
07.04.2021 20:20 Відповісти
Настоящие патриоты, наши чинуши. Миллионеры и миллиардеры в нищей стране. Вот кого на Донбасс в окопы - а не наших пацанов, которые там погибают и оставляют своих детей нищими и сиротами. Чинушам есть что защищать - свои миллиарды. Так, автомат на шею, медный котелок на жопу - и на защиту суверенитета!
показати весь коментар
07.04.2021 23:12 Відповісти
В Украине разрешены криптовалюты? Налоги взяты с граждан? Вопросы заданы НА КАКИЕ приобретены криптовалюты? Если товарищи СПОКОЙНО( 50%) "вложили нал" то как же у нас существует такое государство,если на диаграмме видно что НА ВСЕХ УРОВНЯХ власти ( законодательной,исполнительной,судебной) "возникают" какие то деньги у людей,решающих государственные вопросы. Это только мне очевидно что у нас бандитская шайка у власти и эта диаграмма настолько ясно даёт представление кто и сколько ТАЩИТ?
показати весь коментар
08.04.2021 00:59 Відповісти
Биткоин - зло
показати весь коментар
08.04.2021 10:31 Відповісти
А зачем его декларировать? Разве по украинском законодательству биткоин, либо в целом криптовалюты, как-то определены?
показати весь коментар
08.04.2021 12:59 Відповісти
Это исключительно для отмывки ранее украденого.
Запрета декларировать такую собственность нету.
показати весь коментар
08.04.2021 13:45 Відповісти
Ну это понятно, но зачем вообще их декларировать? Насколько я понимаю, по нынешнему законодательству крипта не считается ни деньгами, ни ценными бумагами, не имеет никакой стоимости и тд. Поправьте, если нынче это не так и крипта подлежит декларированию.
показати весь коментар
08.04.2021 13:58 Відповісти
Оно имеет право (не обязанность) задекларировать биткоин.
Когда к нему придут с вопросом - откуда деньги? Оно скажет - продал биткоин.
Если оно заплатило налоги, то наворованное бабло становится полностью легальным. То есть отмытым и на него можно купить что угодно. Включая земли , предприятия в том числе и за рубежом. В цивилизованном мире нельзя потратить крупную сумму без указания её источника.
То есть эта декларация просто подготовка к отмывке и выводу за бугор награбленного.
показати весь коментар
08.04.2021 14:06 Відповісти

