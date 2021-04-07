Чиновники задекларировали биткоинов на 75 миллиардов (обновлено)
Украинские чиновники в текущем году задекларировали 46 351 биткоинов общей стоимостью около 75 миллиардов гривен.
Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил на своем канале в Telegram.
"В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн. Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кэш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали", – отметил министр.
По данным платформы для работы с открытыми данными Opendatabot, биткоины в электронных декларациях за 2020 год указали 652 чиновника, тогда как в 2016 году криптовалюту задекларировали всего 25 чиновников.
Наибольшее количество владельцев задекларированной криптовалюты работает в городских советах, Министерстве обороны и Национальной полиции.
Больше всего криптовалюты записал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов – 18 000 биткоинов (в эквиваленте это более чем $1 миллиард).
Нардепы Анатолий Урбанский и его брат Александр уже три года декларируют 5328 и 4256 биткоинов соответственно. Депутат Одесского облсовета Владимир Кривошея вдруг декларирует 3493 биткоина.
Кроме биткоина, чиновники также указывают в декларациях другие криптовалюты.
Криптовалюта в Украине не имеют правового статуса, исследовать ее происхождение невозможно. Это увеличивает риск финансовых злоупотреблений. Заявленные биткоины могут быть в будущем использованы для объяснения незаконных доходов. По правилам НАПК в декларациях криптовалюту обозначают как нематериальный актив.
Как сообщалось, ранее журналисты подсчитали, что 15 народных депутатов задекларировали сбережения в криптовалюте.
Больше всего криптовалюты указал в декларации член депутатской группы "Партия "За будущее" Анатолий Урбанский – он владеет 4256,3278 Bitcoin и 4256,3278 Bitcoin Cash (в гривневом эквиваленте это соответствует около 6,98 млрд грн (1,64 млн грн за 1 Bitcoin) и 72,65 млн грн (17,03 тыс. грн за 1 Bitcoin Cash).
Проблема решается очень просто. На задекларивованную из ниоткуда собственность должен быть начислен НДФЛ. Тот кадр, что задекларировал коинов на 1млрд долларов должен отнести в налоговую 180млн долларов и т. д. по списку.
Умные давно и взятки откады берут в коинах, а твердолобых ловят на пачках зеленой бумаги) пример судья Вовк
Пора умнеть) 21 век на дворе)
В случае если "намайнил" и у тебя нет документа происхождения нематериального актива то налог начисляется при попытке обналичить.
Звичайно з біткоіном більше можливостей для ухилення від податків і у нас цим обов'язково будуть користуватись. А скажімо в штатах така думка в головах навіть не виникає
Они могут спокойно "допечатать" аналогичные суммы.
Ну а потом обнулить и несколько трлн как бы чесно заработаны американской ФРС.
биткоин - зло
Кстати, в цивилизованном мире оплата в биткоинах не дает никакой анонимности
На мой взгляд, нет у них никаких биткоинов.
Просто изобрели способ обьяснить откуда у них вполне реальные деньги. Скажут что заработали на биткоине . ))) А кто проверит?
Запрета декларировать такую собственность нету.
Когда к нему придут с вопросом - откуда деньги? Оно скажет - продал биткоин.
Если оно заплатило налоги, то наворованное бабло становится полностью легальным. То есть отмытым и на него можно купить что угодно. Включая земли , предприятия в том числе и за рубежом. В цивилизованном мире нельзя потратить крупную сумму без указания её источника.
То есть эта декларация просто подготовка к отмывке и выводу за бугор награбленного.