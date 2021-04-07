БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
443 0

Нацбанк надеется дополнительно получить от МВФ $2,7 миллиарда, – Шевченко

Нацбанк надеется дополнительно получить от МВФ $2,7 миллиарда, – Шевченко

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте в рамках новой инициативы Фонда о дополнительной эмиссии специальных прав заимствования (СПЗ).

Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

"Мы надеемся, что Украина сможет получить дополнительное финансирование в рамках этой инициативы… В прошлый раз Фонд делал подобную операцию в 2009 году. Это была реакция на кризис. Такая инициатива МВФ для Украины может стать положительным фактором", – сказал Шевченко.

По словам главы НБУ, более точная цифра будет зависеть от курса валют, входящих в корзину СПЗ.

Шевченко отметил, что цель этой инициативы, анонсированной МВФ, – обеспечить дополнительную ликвидность мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов Фонда, а ее объявленный общий объем – $650 млрд.

Глава Нацбанка уточнил, что этот вопрос будет обсуждаться на начавшемся весеннем собрании, однако для реализации этой инициативы необходимо утверждение сначала Исполнительным советом МВФ, а потом Советом управляющих.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
МВФ (1769) НБУ (9525) Шевченко Кирило (154)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 