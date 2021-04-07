БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Резервы Нацбанка сократились в марте на $1,5 миллиарда

По состоянию на 1 апреля международные резервы Украины по предварительным данным составили $27,04 млрд, что на 5% меньше месяцем ранее.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), резервы уменьшились в виду значительных объемов погашения внешних и внутренних обязательств государства, что лишь частично компенсировалось валютными поступлениями в пользу правительства.

В частности, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти $1,3 млрд. В том числе $570,5 млн были направлены на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), $325,2 млн – на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальное – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. 

Кроме того, в марте было выплачено в пользу Международного валютного фонда $508,2 млн.

В то же время валютные поступления от размещения внутренних государственных облигаций составили $473,7 млн. 

Также отмечается, что в результате переоценке финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курса валют) стоимость международных резервов уменьшилась на $250,3 млн.

Как сообщалось, международные резервы Украины на 1 марта составляли $28,54 млрд (в эквиваленте), сократившись в феврале на 1% или на $278 млн.

валютний резерв (210) НБУ (9525) золотовалютний резерв (262)
Тільки подолали зубожіння і гроші закінчились.
показати весь коментар
07.04.2021 13:46 Відповісти
При "баризі" який тільки й те робив що крав, резерви росли, а при бідосику, який чесний і не краде резерви з місяця в місяць падають.
показати весь коментар
07.04.2021 17:43 Відповісти
И долги растут как на дрожжах. Ни разу не воры.
показати весь коментар
07.04.2021 17:54 Відповісти
Донецкие были резервы таяли, теперь криворожские правят резервы исчезают, а при барыге и мародере они увеличивались, парадокс))
показати весь коментар
07.04.2021 18:23 Відповісти
Кому вони ці цифри попрібні...Ви реально скажіть, коли закінчеться епоха бідності... КОЛИ???
показати весь коментар
07.04.2021 20:35 Відповісти
Как только Бубочке уже никто в долг не будет давать(никто не будет гособлигации покупать) и все золотовалютные резервы просрутся-так сразу и закончится эпоха бедности и начнется эпоха рвать когти в Израиль и вывозить бабло туда-же Это для Зеленского. А для украинцев начнется эпоха тотальной нищеты и начало девяностых-раем покажется
показати весь коментар
07.04.2021 22:56 Відповісти
От зелені гниди накерували!
показати весь коментар
08.04.2021 10:18 Відповісти

