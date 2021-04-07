Резервы Нацбанка сократились в марте на $1,5 миллиарда

По состоянию на 1 апреля международные резервы Украины по предварительным данным составили $27,04 млрд, что на 5% меньше месяцем ранее.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), резервы уменьшились в виду значительных объемов погашения внешних и внутренних обязательств государства, что лишь частично компенсировалось валютными поступлениями в пользу правительства.

В частности, общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти $1,3 млрд. В том числе $570,5 млн были направлены на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), $325,2 млн – на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальное – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

Кроме того, в марте было выплачено в пользу Международного валютного фонда $508,2 млн.

В то же время валютные поступления от размещения внутренних государственных облигаций составили $473,7 млн.

Также отмечается, что в результате переоценке финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курса валют) стоимость международных резервов уменьшилась на $250,3 млн.

Как сообщалось, международные резервы Украины на 1 марта составляли $28,54 млрд (в эквиваленте), сократившись в феврале на 1% или на $278 млн.