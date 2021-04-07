Нацбанк ожидает снижения ВВП Украины по итогам первого квартала, – Шевченко

Валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2021 года, вероятно, немного снизился по сравнению с первым кварталом 2020 года из-за еще "доковидной" базы сравнения и новых локдаунов, а также погодных условий.

Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы не ожидаем прироста ВВП за первый квартал, а, скорее всего, будет сохраняться некоторый минус в годовом измерении", – сказал глава НБУ.

Шевченко уточнил, что Нацбанк оценивает негативное влияние январского локдауна на годовой ВВП в 0,2 процентных пункта (п.п.).

"То есть влияние незначительное. Казалось бы, он должен был повлиять на потребительские настроения, потому что предыдущие локдауны существенно сказывались на розничной торговле, ресторанном и гостиничном бизнесе. Но мы видели прирост розничного товарооборота. А влияние локдауна на другие отрасли, такие как металлургия, агро – оно вообще минимально", – отметил глава Нацбанка.

Глава НБУ добавил, что локдаун в марте также окажет довольно незначительное влияние на ВВП – меньше, чем в январе.

"Окончательная оценка будет зависеть от фактических параметров карантина. Конечно, определенную поддержку будет оказывать статистический эффект базы сравнения: в прошлом году со второй половины марта действовал очень жесткий карантин по всей территории страны", – пояснил Шевченко.

Глава НБУ отметил, что внешняя конъюнктура в целом благоприятствовала украинской экономики в начале года, однако Украина не смогла полностью этим воспользоваться из-за погоды, в том числе ограничений в портах и на автодорогах.

Шевченко добавил, что Национальный банк рассматривает несколько сценариев влияния локальных локдаунов – так называемого "карантина красных зон" на экономики и учтет из в обновленном макропрогнозе после объявления учетной ставки 15 апреля.

"Сейчас берем несколько сценариев локдауна для расчетов нашей модели: в зависимости от того, какие сценарии выберет правительство, такими и будем пользоваться. Конечно, в апрельском прогнозе мы учтем усиление ограничений из-за попадания области/города в красную зону карантина. Это риск, который реализовался", – сказал он.

В конце января этого года НБУ прогнозировал небольшое сокращение экономики в первом квартале этого года – на 0,1% и ее рост на 11,3% во втором с последующим замедлением до 3,5% и 2,6% в третьем и четвертом кварталах соответственно. В целом Нацбанк ожидает увеличения ВВП страны в 2021 году на 4,2%.

Как сообщалось, по прогнозу Минэкономики, спад ВВП Украины в первом квартале 2021 года может составить 3%, но за весь 2021 год прогнозируется рост 4,6%.

Госбюджет на 2021 год предусматривает рост ВВП на уровне 4,6% при инфляции на уровне 7,3%,

Напомним, ВВП Украины в 2020 году по сравнению с предыдущим годом сократился на 4%.