Кабмин разрешил работу химчисток в "красных" зонах карантина

Кабинет министров на заседании в среду, 7 апреля, внес изменения в постановление о карантинных ограничениях, разрешив работу в регионах "красной" зоны эпидемической опасности торговлю садовым материалом и предоставление услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к документу, соответствующие изменения внесены на основании обращений бизнес-ассоциаций и письма Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кроме того, документом изменены правила въезда в страну для иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины.

Согласно пояснительной записке, из-за пробелов в предыдущих решениях такие лица фактически получили возможность въезда в страну без соблюдения каких-либо карантинных мер. В связи с этим для них введена обязательная самоизоляция по прибытии в страну, если у них не отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до въезда.

Как сообщалось, в конце марта Кабинет министров ввел наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 обязательным условием для иностранцев для въезда в Украину. Для украинцев наличие негативного теста для возвращения в страну необязательно, но оно все-равно является условием освобождения от самоизоляции.