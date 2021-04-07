Кабмин разблокировал достройку украинского космического спутника "Сич 2-30"

Кабинет министров разрешил КБ "Южное" (Днепр) использовать для достройки и запуска космического спутника "Сич 2-30" 90 млн грн, которые находились на его счетах и ранее были взяты в кредит под другой проект.

Такое решение принято на заседании правительства в среду, 7 апреля, сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономической политике Дмитрий Кисилевский в своем Facebook.

По словам Кисилевского, решением правительства разблокированы 90 млн грн, которых хватит на запуск и страховку космического аппарата.

"Это часть средств, замороженных на счетах разработчика и производителя спутника, днепровского КБ "Южное", которые остались от нереализованного проекта по созданию ракетного комплекса "Циклон-4", - пояснил он.

"Прочие затраты, связанные с доработкой аппарата и наземного сегмента, а также подготовки к запуску, предполагается профинансировать из других источников, в том числе из бюджета Национального центра управления и испытаний космических средств и собственных средств КБ Южного", - сообщил нардеп.

Таким образом, удалось устранить препятствие для финансирования финальной стадии проекта по "Сич 2-30", который позволит государству по оценке Минстратегпрома получать доход около $5 млн в год от использования спутниковых данных.

Однако государству еще предстоит научиться коммерциализировать данные, полученные от подобной космической деятельности, отметил зампредседателя комитета ВР по экономической политике.

В случае успешного выведения на орбиту спутник сможет работать около 5 лет.

"И это будет первый украинский аппарат на орбите за последние 10 лет", - подчеркнул Дмитрий Кисилевский.

Функционал спутника на 15% связан с задачами безопасности и на 85% с гражданскими целями, такими как мониторинг вырубки лесов, чрезвычайных ситуаций, состояния полей и т.д.

Сейчас ведутся переговоры с компанией Exolaunch – официальным представителем всем известной Space Х Илона Маска о технических и коммерческих условиях запуска на ракете Falcon 9.

"Чтобы забронировать место для спутника на Falcon 9, представителям КБЮ нужно в ближайшее время внести предоплату. Надеюсь, еще не поздно", - резюмировал нардеп.